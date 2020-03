Federação Mineira segue CBF e é 1ª entidade a suspender Estadual por coronavírus

15/03/2020 | 17:40



Poucas horas depois da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciar a suspensão de todas as suas competições, a Federação Mineira de Futebol (FMF) decidiu tomar a mesma decisão e divulgou neste domingo a paralisação, por tempo indeterminado, das duas principais divisões do Campeonato Mineiro por conta da pandemia do novo coronavírus, denominado Covid-19. É a primeira entidade estadual no Brasil a parar os seus torneios.

A decisão da FMF começará a valer a partir desta terça-feira, já que nesta segunda ainda haverá uma partida pelo Módulo II, a segunda divisão estadual. Em Governador Valadares (MG), pela sexta rodada da fase de classificação, Democrata-GV e Betim se enfrentarão com portões fechados no estádio Mamudão.

"A Presidência da Federação Mineira de Futebol, no uso de suas atribuições legais, considerando as orientações do Ministério da Saúde em relação à pandemia do COVID-19 (Coronavírus), que atualmente assola o país; diante do risco de propagação e contaminação em massa, dando prioridade à saúde dos jogadores, membros de comissões técnicas e de torcedores; considerando a decisão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) de suspender as competições nacionais em andamento; RESOLVE SUSPENDER, a partir desta terça-feira, dia 17/03/2020, por prazo indeterminado, o Campeonato Mineiro SICOOB 2020 - Módulo I e o

Campeonato Mineiro 2020 - Módulo II", informou a entidade uma nota oficial.

O fato curioso é que o anúncio foi feito durante a realização de três partidas pela nona rodada do Campeonato Mineiro: Cruzeiro x Coimbra, em Belo Horizonte; Patrocinense x América-MG, em Patrocínio (MG); e URT x Tupynambás, em Patos de Minas (MG).

Na manhã desta segunda-feira, dirigentes dos clubes que disputam o Campeonato Paulista vão se reunir com o comando da Federação Paulista de Futebol (FPF) para tomar uma decisão sobre a competição. O mesmo vai ocorrer com as agremiações do Rio de Janeiro e a federação local (Ferj), que também vão promover um encontro nesta segunda pela manhã.