Do Diário do Grande ABC



15/03/2020 | 17:41



A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo confirmou o primeiro caso do novo coronavírus no Grande ABC. O relatório diário montado pela pasta revelou um paciente na cidade de São Bernardo, mas ainda não há detalhes sobre a pessoa nem como ela foi contaminada pelo Covid-19.

A atualização realizada na tarde deste domingo também reforçou que o Estado possui atualmente 112 casos confirmados da doença respiratória - 47 a mais do que ontem -, sendo outros 1.137 indivíduos com suspeita de contaminação e 549 tendo sido descartados. Não há óbitos que se enquadram no critério técnico da doença.



Nos últimos dias, o governo do Estado tem definiido medidas para intensificar o enfrentamento a doença. Entre as ações estão interrupção gradual das aulas na rede estadual de ensino entre os dias 16 e 23, adiamento de eventos públicos ou privados que reúnam 500 ou mais pessoas e a suspensão por 60 dias das férias de funcionários da rede estadual da Saúde.



As prefeituras de Santo André, São Bernardo, São Caetano e Ribeirão Pires também anunciaram a suspensão das aulas no mesmo período.