Após diagnóstico de Di Ferrero, Isabeli Fontana se isola em casa para evitar transmitir coronavírus

15/03/2020 | 17:11



Isabeli Fontana é mais uma que está tendo que abandonar a rotina por conta da epidemia do novo coronavírus. A morena usou as redes sociais no último sábado, dia 14, para tranquilizar seus seguidores de que não porta o Covid-19. No entanto, ela está enfrentando uma gripe em quarentena.

Como muita gente já sabe meu marido foi diagnosticado com o vírus, a médica pediu para eu ficar isolada também, explicou por meio de um vídeo postado no Instagram.

A modelo se referia a Di Ferrero, que na última quinta-feira, dia 12, tornou público seu diagnóstico, o que causou o cancelamento de um show que faria no Rio de Janeiro neste fim de semana.

O cantou relatou que estava se sentindo bem e se cuidando, em casa. Apesar da situação, pode ser que Isabeli não tenha contraído a doença. Ela mostrou um print do exame em que aparecia negativo para Covid-19.

Como leva em média cinco dias para as pessoas começarem a demonstrar os sintomas, a recomendação para a mãe de Zion e Lucas foi esperar esperar um tempo antes de sair na rua. Como medida de proteção para si e para os outros, a famosa foi buscar comida fora de seu apartamento usando uma máscara e luvas cirúrgicas.

Agora vou de luva lá para baixo, vou buscar comida que chegou assim para não ter contato com nada, disse ela, mostrando o visual todo coberto.

Isabeli aproveitou a situação para ainda fazer um apelo:

- Peço para as pessoas terem bastante responsabilidade de ficar em casa caso tenha uma gripezinha boba.