Globo altera programação e Mais Você não será exibido

15/03/2020 | 17:10



A assessoria de imprensa da Rede Globo compartilhou neste domingo, dia 15, que por conta do coronavírus a grade de programação da emissora será alterada. Tudo porque eles querem aumentar o espaço de informações para o público sobre o problema mundial.

Mas claro, tudo não passa de apenas alguns ajustes para ampliar o espaço do jornalismo da Globo e assim que o problema for totalmente normalizado, a grade volta a ser como era antes.

O comunicado enviado pela Rede Globo dá detalhes até dos horários das programações, veja:

A partir desta segunda-feira, dia 16, o Bom Dia de cada região terá 30 minutos a mais de duração, indo até 8h30. O Bom Dia Brasil [programa da emissora] também terá seu tempo estendido e passará a ter duração de duas horas, sendo exibido de 8h30 às 10h30, e entregando a programação para o Encontro com Fátima Bernardes. Na parte da tarde, o Jornal Hoje terá seu horário ampliado, ocupando parcialmente o horário do Se Joga. Durante todo o dia, o jornalismo trará todas as atualizações do assunto, em flashes ao vivo.

Lembrando que com toda essa mudança o programa Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga acabou ficando sem espaço e pela apresentadora ser do grupo de risco por estar tratando de um câncer, o programa então não será exibido.