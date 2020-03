Troca de planos! Ana Paula Siebert cancela o chá de bebe de sua filha, Vicky

15/03/2020 | 16:11



A esposa de Roberto Justus, Ana Paula Siebert, usou as redes sociais no último sábado, dia 14 para comunicar a todos que ela acabou optando pelo cancelamento do chá de bebê que faria para a sua filha, Vicky.

A loira que está gravida de sete meses chegou até a receber a sua família e amigos íntimos em São Paulo, mas por conta da epidemia do coronavírus e por ser do grupo de risco, ela preferiu fazer um ensaio fotográfico para marcar o momento.

A gente adiou meu chá de bebe que ia acontecer amanhã. Quem está acompanhando há algumas semanas sabe o quanto eu me programei, o quanto estou empolgada, Mas diante de tudo o que está acontecendo no mundo, do coronavírus, desse caos geral que está espalhando muito rápido, nós sentamos, meu marido, eu, minha família e achamos mais prudente adiar o evento.

O pai de Rafinha Justus também se pronunciou em suas redes sociais sobre o assunto.

Hoje seria o dia do nosso chá de bebê, mas com certeza encontraremos logo mais um momento melhor para essa comemoração. O importante no momento é pensar no coletivo e torcer para que tudo isso acabe brevemente e que as nossas vidas se normalizem.