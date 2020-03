Larissa Manoela rebate críticas sobre seu novo visual: A intenção é parecer mais velha mesmo

15/03/2020 | 16:11



Larissa Manoela surpreendeu seus fãs na última quarta-feira, dia 11, ao compartilhar um vídeo em seu Instagram em que pintava o cabelo. Logo depois, a moça mostrou o resultado, deixando aparente as madeixas loiras bem mais curtas.

Há pouco mais de dois meses, a atriz assumiu o visual ruivo que serviu para encarar a personagem Bárbara de Diários de Intercâmbio, filme no qual ela passou as últimas semanas gravando em Nova York.

O post recebeu uma enxurrada de comentários positivos, elogiando a mudança. Entre as admiradoras estavam diversas famosas, como Foquinha, Romana Novais e Aline Riscado.

Gata Lulli, escreveu sua amiga Maisa Silva.

Disse ontem e vou dizer de novo: L. I. N. D. A. Muito, muito, muito feliz com minha Luli loiruda, comentou Thalita Rebouças, autora do mais recente lançamento da jovem, Modo Avião.

No entanto, nem todos ficaram satisfeitos com a aparência da nova contratada da Rede Globo e decidiram deixar registrado seu descontentamento.

Prefiro ruiva. O loiro te envelhece, proferiu uma fã.

Larissa não deixou barato e replicou a menina.

A intenção é parecer mais velha mesmo. Minha nova personagem será mais velha, uma médica, explicou.

A artista de 19 anos de idade estava se referindo ao filme Lulli, que tem previsão de lançamento para 2021 na Netflix. O longa-metragem conta a história de uma estudante de medicina que sonha em cirurgiã, mas viverá muitas confusões ao começar a ouvir pensamentos das pessoas ao seu redor.

O namoro vai bem, obrigada!

Antes das gravações começarem, a estrela de Carrossel tem curtido os momentos com Leo Cidade, com quem comemorou no último sábado, dia 14, dois anos e três meses de namoro. Ela deixou registrado o acontecimento em um post festivo:

Meu bixin. O riso fica frouxo contigo. Que sensação gostosa te ter do lado. Me abraça por um tempo indeterminado. Estar contigo deixa meu coração disparado. Feliz 2.3.