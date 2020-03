Após Winona Ryder, Penélope Cruz sai em defesa de Johnny Depp contra acusações: - Me sito sortuda em ter alguém tão especial

15/03/2020 | 12:11



Recentemente, Winona Ryder testemunhou a favor do ex-noivo Johnny Depp, depois que ele acusou Amber Heard de difamação, após a atriz publicar uma nota no The Washington Post declarando-se como vítima de abusos domésticos e agressões físicas.

De acordo com documentos obtidos pelo The Blast e divulgados no último sábado, dia 14, não foi só Ryder que escreveu em apoio a Depp. Penélope Cruz, que conheceu o ator quando tinha 19 anos de idade, escreveu:

Muitos anos se passaram. Eu não fiz só três filmes com ele como o tenho como um grande amigo. Eu sempre fiquei impressionada com sua gentileza, sua mente brilhante e seu senso de humor peculiar. Eu já vi Johnny em várias situações e ele sempre é educado com todo mundo. Ele é uma das pessoas mais generosas que eu conheço.

Penélope comentou, também, que o ator esteve ao seu lado em um dos momentos mais especiais de sua vida: quando estava grávida de seu filho, Leo Encinas Cruz. A atriz continuou:

Durante seis meses da minha gravidez, eu passei todos os dias com ele enquanto filmávamos Piratas do Caribe. Meu marido [Javier Bardem] e eu nunca vamos esquecer da doçura, proteção e da gentileza com que ele me tratou durante aquele momento. Nós o amamos muito e eu me sinto sortuda e ter alguém tão especial em minha vida.