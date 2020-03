Harry, Meghan Markle e o filho, Archie, vão passar férias com Rainha Elizabeth II

15/03/2020 | 12:10



Para cumprir os últimos compromissos pela família real, príncipe Harry e Meghan Markle viajaram sozinhos para a Inglaterra e deixaram o filho, Archie Harrison, no Canadá. Agora, parece que o pequeno vai se reencontrar com a bisavó, a Rainha Elizabeth II, já que vai viajar para o seu país de origem em breve!

Segundo informações do E! Online, dadas pelo The Sunday Times, a família está planejando passar as férias de verão - que começam a partir de junho no hemisfério norte - no Castelo Balmoral, uma das propriedades da monarca, que fica localizada na Escócia. Além disso, o casal também deve retornar para a Inglaterra para participar do Trooping the Colour, celebração que serve para homenagear a rainha por seu aniversário. Archie também deve acompanhá-los nesse evento.

Uma fonte contou os seguintes detalhes:

- Harry e Meghan aceitaram o convite da rainha para passar um tempo com ela em Balmoral, na Escócia, neste verão. Eles planejam levar Archie com eles. Ano passado, eles negaram o convite, o que causou um pouco de alvoroço, já que eles levaram Archie para Ibiza e para [a casa de férias de] Elton John no sul da França.

Nesses recentes compromissos na Inglaterra, o casal optou por não trazer o filho por medo da pandemia de coronavírus. O bebê ficou no Canadá aos cuidados de babás e amigos de Harry e Meghan:

- Eles decidiram não trazer Archie para o Reino Unido dessa vez, enquanto completavam os últimos compromissos, o que a rainha entendeu. Mas ela estava muito triste que Archie não passou muito tempo com a família real e seus primos - ele ainda deve ir ao Reino Unido este ano, é claro. Ano passado eles passaram o Natal no Canadá. Então uma viagem para Balmoral neste verão está sendo vista como uma coisa boa, concluiu a fonte.

Já podemos esperar fotos bem fofas do pequeno curtindo as férias com a bisavó, não é mesmo?