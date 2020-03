Discussão em Mauá termina em um morto e quatro feridos

Do Diário do Grande ABC



15/03/2020 | 11:09



Discussão entre vizinhos na noite deste sábado terminou em uma pessoa morta e outras três feridas. O caso aconteceu na Rua Gerôncio Gregório Silva, no Jardim Sônia Maria, em Mauá

De acordo com BO (Boletim de Ocorrência), no calor do entrevero Alexandre José Francisco se desentendeu com Miriam Anzelotti Monge Egídio, Ana Lucia Anzelotto Egídio e Celso Monge Egídio e tentou agredi-los com uma barra de ferro.

Moradores que presenciavam a briga tentavam apartar a discórdia, no entanto, sem sucesso.

Descontente com as ofensas, Miriam foi para casa, voltou com um revólver calibre 38 e disparou contra Alexandre, atingindo-o. Este, mesmo ferido, conseguiu desferir golpes com a barra de fero e tomar a arma dela. Então passou a atirar, atingindo Miriam na cabeça e nos braços. As outras vítimas são Ana Lúcia Anzelotto, atingida na cabeça, e Celso Monge Egídio, na região torácica.

Luiz Henrique Fregnani dos Santos, genro de Alexandre, que tentava conter os ânimos, foi atingido na mão direita.

Após efetuar os disparos, Alexandre caiu ao chão, não resistiu aos ferimentos e morreu. Miriam e Ana Lucia foram levadas ao Hospital Doutor Radamés Nardini e seguem sob cuidados médicos. Já Luiz fseguiu ao Hospital Santa Helena, em Santo André, foi medicado e segue sob cuidados médicos.

A arma, que tem numeração raspada, com quatro projéteis deflagrados, foi apreendido pela polícia. A ocorrência foi registrada pelo 1º DP de Mauá, e está sob investigação pelo 10º DP da cidade.





Rapaz tenta matar a namorada esganada em Santo André

Tentativa de feminicídio na Rua Engenheiro Alfred Heitzman Júnior, no Jardim Marek, em Santo André, termina com homem preso. Segundo o BO (Boletim de Ocorrência), em patrulha em Santo André, por volta das 23h30 deste sábado, policiais militares foram acionados por Neide Nunes Vieira de Moura, mãe de Lucas Nunes de Moura, que tentava esganar a própria namorada, a jovem Michelle de Souza Carneiro.

Quando entraram no imóvel, os agentes se depararam com o rapaz posicionado sobre a moça, “quase desfalecendo e sem forças”, de acordo com o BO..

O agressor recebeu voz de prisão e não ofereceu resistência.

Já Michele foi levada ao Centro Hospitalar Municipal da cidade, onde recebeu atendimento médico, passou por série de exames e foi liberada.

Lucas foi levado ao 3º DP, que cuida do caso.