Após se sentir mal em show, Luan Santana faz teste para coronavírus: - Eu tô um pouco estranho

15/03/2020 | 11:11



Na noite do último sábado, Luan Santana estava realizando um show em São Pedro, em São Paulo, para comemorar os seus 29 anos de idade, completados na última sexta-feira, dia 13. No meio de sua apresentação, o cantor disse que sentiu a necessidade de avisar aos fãs que estava se sentindo mal:

- Eu tô me sentindo um pouco estranho. Hoje começou a fechar um pouquinho meu nariz, tô com um pouco de dor de garganta, uma tosse, mas eu tenho certeza que, mesmo nesses tempos que a gente vive, não vai ser nada. Eu tô com um pouquinho de dificuldade de cantar, não sei se está dando para vocês perceberem. (...) Eu senti a necessidade de ser sincero com vocês.

Segundo informações do colunista Leo Dias, o músico, que esteve nos Estados Unidos dias atrás, saiu do palco depois sem cumprimentar ninguém, pediu desculpas, e disse aos fãs que é mais seguro que ele não tenha contato com ninguém neste momento.

Já de acordo com a colunista Fábia Oliveira, logo após sua apresentação, Luan deu entrada no hospital Albert Einstein de Alphaville por volta de uma hora da manhã para se consultar com um médico. Lá, ele foi submetido a um teste para saber se está infectado com o novo coronavírus. Porém, o profissional que o atendeu disse que o cantor não estava apresentando os sintomas da doença, mas o resultado do teste sai em 24 horas.

Recentemente, Preta Gil anunciou que está com coronavírus. Bruna Marquezine, que também está doente, informou aos fãs que já realizou o teste para saber se está com a doença.