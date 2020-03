Yasmin Brunet e Gabriel Medina são vistos aos beijos em bar e fãs aprovam: Que calsazão lindo

15/03/2020 | 09:10



A fila andou mesmo! Yasmin Brunet foi flagrada aos beijos com Gabriel Medina! De acordo com uma fonte, que postou fotos do casal junto, os dois foram vistos em um bar de São Paulo na noite da última sexta-feira, dia 13. Na imagem, uma fã posou com ambos e ainda fez cliques deles abraçados.

Nos comentários, os fãs se dividiram:

Eu shippo ela curtindo a vida de solteira e só.

Gente eu shippo muito, pensa que calsazão lindo.

Sereia demais pra ele, porém quem sabe?

Putz... separou de um homem e tá com um moleque agora.

Lembrando que a modelo confirmou recentemente o término de seu casamento com Evandro Soldati, com quem ficou por 15 anos. Pouco tempo depois, ela e o surfista começaram a se seguir no Instagram.