Dois jovens morrem afogados nadando na Represa Billings

Luís Felipe Soares

Do Diário do Grande ABC



14/03/2020 | 22:32



Dois adolescentes morreram afogados na tarde de ontem na Represa Billings, em São Bernardo. O caso ocorreu por volta das 15h na região da Estrada José Moura, na altura do número 1.550, no bairro Batistini.

As vítimas são Matheus Silva Brito e Pedro Henrique de Jesus Costa, ambos de 17 anos e moradores do Jardim Marco Polo, também em São Bernardo. Segundo informações disponibilizadas em boletim de ocorrência, os amigos teriam entrado na água e ficado presos em um buraco. Eles não sabiam nadar e gritaram por socorro para tentar serem salvos por alguém que estivesse no local. Um pescador se aproximou da área, mas encontrou os rapazes já sem vida.

Quando a Polícia Militar chegou para averiguar o chamado realizado, três viaturas de atendimento médico (sendo duas do Corpo de Bombeiros e uma do Samu – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) realizavam o atendimento. O caso foi registrado no 3º DP (Distrito Policial) do município, localizado no bairro Assunção.

No ano passado, levantamento realizado 8º GB (Grupamento de Bombeiros), responsável pela região, com dados da Coordenadoria Operacional do Corpo de Bombeiros, mostrou que o Grande ABC fechou a temporada de 2019 com média de dois óbitos por afogamento por mês, totalizando 30 vítimas registradas. Em 2018, a quantidade de mortes por esse tipo de causa foi maior: 35.