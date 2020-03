Mauá promete publicar ata com vagas para saúde

Júnior Carvalho

O governo do prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB), prometeu publicar nos próximos dias ata com detalhes da seleção dos 415 profissionais que serão contratados de forma direta, ou seja, sem concurso público, para a área da saúde.

O chefe do Executivo sancionou na segunda-feira projeto aprovado pela Câmara na semana anterior que dá aval para o governo Atila celebrar contratos diretos e temporários, pelo prazo de um ano. O texto causou polêmica na tramitação na casa por se tratar de contratação direta em ano eleitoral, embora a legislação permita a admissão de pessoal apenas até três meses antes do pleito. Porém, o STF (Supremo Tribunal Federal) já considerou inconstitucionais leis locais que permitiram contratação indiscriminada de servidores sem a realização de concurso público.

Questionada pelo Diário sobre os detalhes da seleção, a Prefeitura de Mauá se limitou a informar que colocará no ar nos próximos dias “ata que terá a regulamentação com os critérios do processo seletivo, datas e outras informações” sobre a admissão.

De acordo com a medida, serão contratados 200 médicos; 50 técnicos de enfermagem; 35 enfermeiros; dez cirurgiões dentistas; cinco fisioterapeutas. A lei também autoriza a nomeação de 15 motoristas de ambulância e 100 agentes administrativos. Durante a discussão do projeto no Legislativo mauaense, até oposicionistas se disseram favoráveis a contratações de profissionais da saúde para cobrir a defasagem da rede municipal. Entretanto, criticaram ferrenhamente a contratação dos profissionais da área administrativa, alegando não haver critério pré-definido para as nomeações.

CONTRATO

Na quarta-feira, Atila assinou acordo judicial garantindo a permanência da FUABC (Fundação do ABC) na gestão dos equipamentos de saúde por até dois anos, embora não tenha descartado abrir seleção para contratar nova OSS (Organização Social de Saúde).

A negociação com a FUABC também prevê a contratação de vários profissionais, entre eles, 28 médicos, via entidade. No ato, o secretário de Saúde, Luís Carlos Casarin, antecipou que será avaliada a possibilidade de os médicos também atuarem com vínculo com a FUABC. Casarin destacou ainda que o limite de vagas autorizadas não serão necessariamente utilizadas. “Aquele número é o limite de contratações que temos, não significa que contrataremos tudo”, defendeu o secretário.

O acordo judicial com a FUABC ainda permitirá, segundo Casarin, que o Paço de Mauá reivindique o repassasse periódico de cerca de R$ 900 mil do governo do Estado para o custeio do Hospital de Clínicas Doutor Radamés Nardini. De acordo com o secretário, a transferência do montante foi suspensa pelo Palácio dos Bandeirantes justamente pelo fato de o município não ter contrato vigente com a FUABC.