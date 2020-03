Ana Maria Braga manda recado para fãs direto do hospital: - Estou muito feliz

14/03/2020 | 17:11



Ana Maria Braga sairá vitoriosa novamente! A apresentadora, que revelou no final de janeiro que estava enfrentando um câncer no pulmão, gravou um vídeo para agradecer o carinho de seus fãs.

Na última sexta-feira, dia 13, Ana estava passando pela terceira sessão de quimioterapia e aproveitou para mandar um recado direto do hospital.

- Estou me sentindo bem e estou muito feliz de me sentir tão perto de vocês, disse ela.

- Obrigada pela força, acrescentou.

Desde o começo do mês de março, a loira está de volta no comando do Mais Você e aparentemente está levando uma vida normal, apesar de seguir com o tratamento quinzenal, que consiste em quimioterapia e imunoterapia.

Durante o tempo fora, a global foi substituída por Talitha Morete e depois por Patricia Poeta e Fabricio Battaglini.

Esta é a terceira vez que Ana é diagnosticada com a doença, e ela tem contado com o apoio de seu companheiro, o francês Johnny Lucet, com quem se casou no início de fevereiro.