CPTM cancela viagens do Expresso Turístico por causa do coronavírus

Do Diário do Grande ABC



14/03/2020 | 15:53



A CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) anunciou que todas as viagens do Expresso Turístico estão temporariamente canceladas, assim como a venda de tíquetes para as próximas saídas dos vagões. A ação faz parte de medidas emergenciais para a prevenção do contágio pelo Covid-19, o novo coronavírus.

A jornada conecta a Estação da Luz, em São Paulo, para três destino: as cidades de Jundiaí e Mogi das Cruzes, no Interior do Estado, e a região central da Vila de Paranapiacaba, em Santo André. O anúncio para os usuários do serviço foi feito por meio de mensagem no site oficial da empresa e de suas contas nas diferentes redes sociais.

As próximas saídas do Expresso Turístico estavam agendadas para este domingo (15), a partir das 8h30, com destino à vila andreense.

As regras para remarcação das datas das futuras viagens de trem e sobre como o público deve proceder para o ressarcimento de valores já pagos serão anunciadas na segunda-feira (16). Mais informações estão em www.cptm.sp.gov.br.