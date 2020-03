Ben Affleck já não esconde romance com nova namorada cubana

14/03/2020 | 15:11



Ben Affleck está curtindo seu novo amor! O ator passou a semana na Costa Rica com Ana de Armas e voltou para Los Angeles, na última sexta-feira, dia 13.

O casal desembarcou e foi logo para a casa do ator, no bairro de Venice, onde foram vistos juntos saindo do carro. Eles não assumiram publicamente o romance, mas não esconderam as carícias mútuas durante a viagem.

A revista Us Weekly confirmou o namoro com uma fonte próxima a ambos:

- Ben e Ana são felizes juntos e oficialmente namorando.

Os pombinhos se conheceram no set de filmagem do suspense Deep Water, em que trabalharam juntos como protagonistas, e marido e mulher. A cubana estrelou recentemente no filme Entre Facas e Segredos e é 31 anos mais nova que Ben.

Lembrando que Affleck esteve casado durante 10 anos com Jennifer Garner, com quem tem três filhos: Violet, Seraphina e Samuel. O divórcio só saiu em 2018 e a partir daí, pioraram os problemas do último Batman com o alcoolismo.