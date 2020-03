Preta Gil é diagnosticado com coronavírus

14/03/2020 | 15:11



O novo coronavírus já está circulando entre os famosos. Nas redes sociais, alguns deles já se manifestaram publicamente após terem sido diagnosticados com a doença.

Preta Gil usou o seu Instagram para compartilhar com os seus fãs e seguidores neste sábado, dia 14, que está com o coronavírus. A cantora contou durante os vídeos que esteve presente na mesma festa que Gabriela Pugliesi, mas não se preocupou muito porque não teve contato com a pessoa que estava com o vírus.

- Eu não me preocupei muito porque não tive contato com nenhuma dessas pessoas. Procurei meus médicos, eles falaram que eu estava sem sintomas e não adiantava fazer o exame. Fui para o hospital com os sintomas, fiz os exames, me coloquei em isolamento. Saiu o resultado, eu estou com coronavírus. Imagino que eu peguei de uma pessoa que teve contato com essas pessoas.

A agenda de shows de Preta Gil teve que ser cancelada por conta do problema de saúde.