14/03/2020 | 15:10



No próximo domingo, dia 15, o programa Domingão do Faustão contará apenas com 20 bailarinas, metade do grupo original, no palco por conta do coronavírus. Segundo o colunista Lauro Jardim, do O Globo, uma das dançarinas está com a Covid-19.

A bailarina infectada pelo vírus estava ensaiando com outras 20 colegas de palco e, por isso, essas ficarão em quarentena. As outras trabalharão normalmente.

Além disso, o programa, que normalmente conta com a presença de 400 pessoas, será feito sem platéia para evitar qualquer possibilidade de transmissão do coronavírus.