Marina Ruy Barbosa posa ao lado de gato preto e conscientiza os seguidores

14/03/2020 | 14:11



Marina Ruy Barbosa que é muitas vezes super sensata usou as suas redes sociais na última sexta-feira, dia 13, para compartilhar uma foto com seus seguidores em que aparece usando uma tiara com orelhinhas de gato.

Tudo porque é muito comum ouvir das pessoas que a sexta-feira 13 e o gato preto dão azar, mas a artista ainda quis dar uma conscientizada nos seus seguidores e mostrou que o animalzinho não dá azar algum.

Gato preto não dá azar, dá amor. Sexta-feira 13. Sorte a minha fazer parte desse projeto com Luisa Mell e o Instituto Luisa Mell. Ansiosa para dividir tudo com vocês!

Lembrando que além da tiara de gatinho, Marina Ruy Barbosa ainda posou para as lentes do fotografo ao lado de um felino preto.