Ribeirão Pires cancela desfile cívico em comemoração aos 66 anos

A Prefeitura de Ribeirão Pires, chefiada por Adler Kiko Teixeira (PSB), cancelou o desfile cívico que aconteceria neste domingo, no Complexo Ayrton Senna, em comemoração aos 66 anos da cidade. O aniversário do município é em 19 de março, mas a atividade havia sido antecipada. O ato atende às novas diretrizes para o enfrentamento ao novo coronavírus.

De acordo com a administração municipal, as aulas na rede municipal serão gradativamente suspensas até o dia 23, quando serão, segundo a Prefeitura, totalmente suspansas. Pais e responsáveis deverão ser recebidos nas unidades escolares para orientações e esclarecimentos. Ainda, haverá período de adaptação às famílias dos alunos.

Atividades culturais e esportivas com promoção do Paço ribeirão-pirense e outras voltadas ao público da terceira idade (acima dos 60 anos), parte da programação especial de aniversário e eventos com expectativa de público superior a 500 participantes também não serão suspenso.



A Prefeitura promete divulgar em meios de comunicação oficias as alterações no calendário de atividades e informa que não haverá férias para os profissionais da saúde da rede municipal.

Por meio da Secretaria de Saúde, o Paço orienta que atividades particulares também sigam as recomendações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde do Estado (inclusive atividades de caráter religioso e, especialmente, instituições de ensino – em todos os níveis).

Não há na cidade, até o presente momento (dia 14), casos confirmados de coronavírus. Do início do ano até a presente data, foram registrados dez casos suspeitos da doença entre moradores de Ribeirão Pires. Do total, quatro foram descartados e seis estão sob análise pelo Instituto Adolfo Lutz.

De fevereiro para cá, as equipes da Prefeitura estão participando de palestras e atualizações permanentes sobre os protocolos de atendimento e prevenção ao novo coronavírus;

Todos os casos suspeitos são monitorados por equipes da saúde. Os pacientes ficam em isolamento em suas próprias residências até a liberação dos resultados dos exames.

Também como forma de minimizar o impacto do coronavírus na cidade, a Prefeitura ampliou a divulgação de orientações e serviços relacionados à doença – www.ribeiraopires.sp.gov.br.