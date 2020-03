Doente, Heidi Klum diz que não consegue fazer teste para diagnosticar coronavírus: - Não estou me sentindo bem

14/03/2020 | 12:11



Depois de ser classificado como uma pandemia pela OMS (Organização Mundial da Saúde), muitos artistas passaram a usar sua influência para alertas os fãs sobre o coronavírus. Segundo a Billboard, na última sexta-feira, dia 13, após a ausência de Heidi Klum no America's Got Talent, a modelo publicou um vídeo em seus Stories do Instagram para explicar o que aconteceu.

Deitada na cama, Heidi disse que estava se sentindo doente, tendo calafrios, se sentindo febril, com tosse e congestão nasal:

- Eu só não estou me sentindo bem, é por isso que eu fiquei em casa, para não infectar ninguém. Eu adoraria fazer um teste de coronavírus, mas simplesmente não tem nenhum aqui. Eu tentei dois médicos diferentes e não consigo fazer um. Fiquem seguros! Fique em casa se você não está se sentindo bem.

Ainda segundo o site, a administração do presidente norte-americano, Donald Trump, têm tomado medidas para enfrentar a falta de testes para coronavírus nos Estados Unidos.