Claudia Leitte cancela apresentação após apresentar sintomas de gripe e faz exames: - Prezando pela minha saúde e segurança e de todos que me cercam

14/03/2020 | 10:10



Claudia Leitte iria se apresentar em Santa Inês, no Maranhão, neste sábado, dia 14, mas seguiu instruções e cancelou a sua performance. Por meio de um vídeo postado em seu Instagram, a cantora indicou que estava com sintomas de gripe e, após instruções de órgãos de saúde, resolveu prezar pela sua saúde e também pela segurança de pessoas próximas, por isso cancelou o show.

No vídeo, ela começa dizendo o seguinte:

- Oi, pessoal! Hoje eu vim aqui comunicá-los, que eu acho que se faz necessário nesse momento. Faz uma semana que eu venho apresentando sintomas que se parecem muito com os de um simples resfriado e eu acabo de me submeter a alguns exames. Obviamente eu tinha a intenção de viajar, cumprir a minha agenda, mas é uma questão de saúde. Eu fui aconselhada pelo meu médico a evitar aglomerações e grandes exposições prezando obviamente não só pela minha saúde e segurança, mas pela de todos que me cercam.

A mamãe de Bela ainda continua:

- E eu também estou seguindo a recomendação de diversos órgãos de saúde, referente à pandemia mundial do coronavírus, que foi declarada agora pela OMS [Organização Mundial de Saúde], inclusive com as notícias do Ministério da Saúde do Brasil que pediu nessa sexta-feira [dia 13] que a gente não realizasse eventos com aglomerações.

Por fim, agradeceu a compreensão de todos e prometeu voltar à cidade para realizar a apresentação.

Nos comentários, ela recebeu o apoio de famosos. Roberta Miranda, por exemplo, disse:

É isto, se cuide, Claudia Leitte. Que Deus lhe proteja.

Saúde sempre em primeiro lugar!, escreveu Astrid Fontenelle.

Com certeza!!! Risco pra você e pro público!! Certíssima, elogiou Andrea Sorvetão.