Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank trocam declarações de amor para celebrar dez anos de casados

14/03/2020 | 09:10



Na última sexta-feira, dia 13, Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank trocaram declarações de amor por meio das redes sociais, já que nessa data, ambos celebraram dez anos casados! No Instagram, cada um fez um texto bem especial. O ator, por exemplo, postou uma sequência de fotos ao lado da amada e escreveu o seguinte:

11 anos.... Dez, hoje, de casamento. Sempre juntos. Gio é minha paz, minha companheira de jornada, minha parceira de aprendizado, a pessoa que está sempre ao meu lado não importa o que aconteça. Ela é quem me ergue, quem me dá forças. Com ela posso ser eu mesmo, posso sonhar mais alto. Juntos caminhamos e construímos uma família. A nossa família! A mais linda. Eu te amo por tudo que você é e por quem sou contigo. Feliz 11, feliz dez. Feliz. Sempre feliz por ter você, por viver com você, por amar tudo em você.

Lindo, né?

Já Gioh, disse:

Às vezes eu acho que já disse tudo. São dez anos de casamento, mas acima de tudo, dez anos de amizade, parceria, amor, construção. De dois eternos apaixonados olhando na mesma direção. Na verdade 11 anos, se contarmos o namoro. Ele é meu marido. Meu melhor amigo. Meu grande companheiro. E quando paro pra fazer essa reflexão vejo que preciso, sim, sempre e todos os dias, reafirmar tudo que sinto por você meu amor. E a gente confirma todo esse amor no dia a dia. É no nosso cotidiano, na forma como a gente se olha, se respeita, se confia e se conhece, que toda nossa cumplicidade é reafirmada. Eu te amo. Amo o que estamos construindo. Amo o que o futuro nos reserva. Porque ele é feito de amor, assim como nós dois! FELIZ dez ANOS DE CASADOS, MEU AMOR!!!

Lembrando que ambos são papais de Titi e Bless e Gioh agora espera o terceiro filho do casal!