Dia dos animais deve ser todo dia

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



14/03/2020 | 04:11



A cinoterapia utiliza cães ou outros animais como coterapeutas em sessões de terapia. Estudos apontam que ações como tocar e brincar com eles contribuem na liberação de substâncias no cérebro, como endorfina e serotonina, responsáveis por sensações de felicidade e bem-estar. Alunos da região estão tendo aulas com o método. Jozimeira Stocco, diretora geral do colégio Stocco, fala sobre o assunto. “Nós vimos que há muitos benefícios para as crianças e tem somado na questão de trabalhar a inteligência emocional delas.” Hoje, no Dia Nacional dos Animais, fica a reflexão do quanto é importante cuidar deles. Os animais também são lembrados em 4 de outubro, homenagem ao nascimento de São Francisco de Assis, padroeiro dos bichos.

Medicina humanista

Ao mesmo tempo em que animais são requisitados para tratamentos, mais se fala na humanização do atendimento médico. Mesmo assim falta muito.“É urgente reformulação da grade curricular nas faculdades de medicina, que possa equilibrar avanços em termos de tecnologia de cura com maior aproximação entre médicos e pacientes”, opina Pablo Blasco, diretor-fundador da Sobramfa Educação Médica e Humanismo.