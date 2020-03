São Bernardo FC tenta superar desfalques para voltar a triunfar

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



14/03/2020 | 00:17



O São Bernardo tenta superar três ausências importantes para voltar a vencer no Campeonato Paulista da Série A-2. Em duelo direto pelas primeiras colocações da classificação, o Tigre recebe o Monte Azul, às 15h, no Estádio 1º de Maio. O time do Grande ABC é terceiro colocado e receberá justamente o vice-líder. Ambos somam 19 pontos e quem vencer se aproxima da classificação para as quartas de final.

Nas últimas duas rodadas o São Bernardo FC somou dois empates. Assim, os planos são voltar a vencer, crescer no campeonato e se afastar dos times que vêm logo atrás na classificação. Entretanto, para isso, o técnico Marcelo Veiga não poderá contar com o zagueiro Guilherme Mattis, suspenso, o lateral-esquerdo Pará, com lesão na coxa esquerda, e o meia Helton Luiz, lesionado no músculo posterior da coxa esquerda.

Ferreira, Fernando Júnior e Léo Cereja devem ser, respectivamente, as opções do comandante aurinegro para este compromisso.

Na tentativa de levar mais torcedores ao 1º de Maio, a diretoria do Tigre fez promoção: um quilo de alimento pode ser trocado por um ingresso. As trocas começam às 10h de hoje, na portaria do próprio estádio.