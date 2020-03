Sindserv alega que José Rubem deixou presidência por motivos de saúde

Fabio Martins



14/03/2020 | 00:06



O Sindserv (Sindicato dos Servidores Públicos e Autárquicos) de São Bernardo divulgou nota formalizando a então vice-presidente, Marlene Matias, como nova presidente da entidade sindical. Ela substitui José Rubem Nascimento Lopes, que renunciou ao comando do sindicato reclamando de uso político-partidário.

Em comunicado publicado nas redes sociais, a direção do Sindserv informou que Rubem deixou a presidência da entidade “alegando problemas de saúde”. “A direção do Sindserv de São Bernardo informa a todos os servidores e servidoras que Marlene Matias, vice-presidente da entidade, assume a presidência do sindicato a partir desta data, em razão da renúncia do presidente anterior. Alegando problemas de saúde, o ex-presidente do sindicato renunciou ao cargo no dia 4 de março. A direção do Sindserv mantém sua postura presente e combativa e segue na luta pelos direitos dos funcionários públicos, reitera o compromisso do sindicato em continuar a luta contra a reforma da Previdência municipal, em defesa de um trabalho digno e exercido em melhores condições”, diz a nota.

Ao Diário, Rubem confirmou a renúncia sob o argumento de que o Sindserv tem sido utilizado para fins político-partidários e que a entidade estaria se afastando do objetivo de lutar pelos trabalhadores para se tornar espaço para “carreirismo político”. “Escrevo essa carta para dizer que cansei. Cansei de chantagem, de mentiras e de sofrer tentativas de ser usado como massa de manobra”, desabafou, sugerindo o PT como principal influência política e disparando alfinetadas ao partido.

Apesar do posicionamento emitido pela entidade, há críticas de servidores municipais quanto à postura considerada branda em relação ao mandato do prefeito Orlando Morando (PSDB).