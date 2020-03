Coronavírus já afeta rotina educacional no Grande ABC

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



14/03/2020 | 00:01



O avanço da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) começa a afetar a rotina dos moradores do Grande ABC. Apesar de a região não ter, até o fechamento desta edição, nenhum caso confirmado da doença, quatro instituições de ensino superior anunciaram que vão suspender as aulas da próxima semana, com previsão de retorno no dia 23: o Instituto Mauá de Tecnologia, em São Caetano; a Fundação Santo André, em Santo André; a USCS (Universidade Municipal de São Caetano); e a UFABC (Universidade Federal do ABC), que tem campus em Santo André e São Bernardo. Na primeira, um aluno, morador de São Paulo, foi diagnosticado com a doença.



Outras instituições de ensino superior, como a Universidade Metodista, as unidades da Estácio, Faculdade Termomecanica, o Centro Universitário FEI, as unidades do Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) e Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) não vão suspender as aulas. Palestras, seminários e outros eventos, no entanto, estão suspensos.



Na educação básica, as escolas da rede estadual e as particulares iniciam na segunda-feira processo gradual de suspensão das aulas. O secretário de Estado da Educação, Rossieli Soares, explicou que a ideia é que os alunos que puderem ficar em casa, desde que não seja na companhia de idosos – público mais vulnerável à doença –, não serão prejudicados com faltas ou perda de conteúdo. A partir do dia 23 haverá suspensão total.



O mesmo vai se aplicar para os alunos da rede privada. Oswana Fameli, presidente da Aesp (Associação das Escolas Particulares do ABC) explicou que a próxima semana será de preparação para os pais e para as escolas. O governo estadual afirmou que durante este período vai buscar opções para que todos os alunos participem de aulas ou atividades educacionais pela internet. A definição de retomada das aulas só será tomada conforme o avanço do coronavírus for contido no Estado de São Paulo. Entre as redes municipais, São Caetano vai aderir à suspensão gradual, com previsão de retorno dia 31, além de afastar servidores em grupos de risco. Nas outras cidades, as aulas estão previstas para seguir normalmente nas redes municipais. O governo estadual também recomendou que não se realizem eventos para mais de 500 pessoas.



IDOSOS

As atividades promovidas pelas prefeituras para idosos estão suspensas em São Bernardo, São Caetano, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.

Governo quer que farmácias privadas vacinem contra gripe

Coordenador do centro de contingência para o coronavírus do Estado de São Paulo e reitor da FMABC (Faculdade de Medicina do ABC), David Uip afirmou que o governo estadual vai convidar as farmácias privadas para participarem, de forma gratuita e com doses fornecidas, da campanha de vacinação contra a gripe, que começa no dia 23. Além da dose contra a Influenza, a ideia é que a rede particular também oferte a vacina contra o sarampo.



O ministro da Saúde, Henrique Mandetta, afirmou que até 17h de segunda-feira terão sido despachadas dez milhões de doses de vacinas contra a gripe, para que os municípios se organizem ao longo da semana para a imunização dos grupos prioritários: idosos, profissionais de saúde e pessoas camadas.



De acordo com Mandetta, foram adquiridas 75 milhões de doses para a campanha deste ano, o maior programa de saúde pública do mundo.