Após 120 dias de obra, São Caetano reabre UBS no bairro Mauá

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



14/03/2020 | 00:01



A Prefeitura de São Caetano reinaugurou ontem a UBS (Unidade Básica de Saúde) Darcy Sarmanho Vargas, na Rua General Estilac Leal, 58, no bairro Mauá. Desde o ano passado, este é o sétimo equipamento da saúde entregue no plano de revitalização das unidades. Outros dois equipamentos – Centro Policlínico Gentil Rostom, no bairro Nova Gerty, e o Centro de Especialidades Médicas, no bairro Fundação – ficarão prontos ainda no primeiro semestre.

Além da reforma, a UBS Darcy Sarmanho Vargas foi ampliada e ganhou três consultórios – incluindo um odontológico. Foram feitas também a instalação de ar-condicionado, implantação do prontuário eletrônico e adaptações para acessibilidade.

Foram 120 dias de obras e a partir de segunda-feira os munícipes já conseguirão realizar agendamentos de exames e iniciar as consultas. Durante a revitalização, os pacientes foram atendidos no Hospital São Caetano, no bairro Santo Antônio.

O prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) destacou a possibilidade de realizar atendimento odontológico no equipamento. “Optamos em colocar (odontologia) em todas as unidades para descentralizar o acesso e ampliar o atendimento de saúde bucal ao munícipe”, comenta.

Moradora do bairro há 51 anos e aposentada, Isautina Custódia, 76 anos, comemorou a reinauguração. “Além de ser fácil acesso para todos os munícipes, é a porta de entrada da cidade, com serviço bom e de qualidade”, comenta.

De acordo com Auricchio, antes da revitalização o equipamento recebia, em média, cerca de 1.000 pessoas por mês e agora a expectativa é de atender o dobro. Ao todo, a Prefeitura gastou R$ 478 mil no equipamento, além de outros R$ 200 mil que foram investidos em mobiliários e aparelhos de refrigeração.