Medidas necessárias

Do Diário do Grande ABC



13/03/2020 | 23:59



O avanço do coronavírus resultou em série de decisões que nos próximos dias vão modificar a rotina dos moradores do Grande ABC. Instituições de ensino superior da região anunciaram ontem interrupção de aulas. Prefeituras e o governo do Estado divulgaram medidas que têm como objetivo diminuir a concentração de pessoas e, dessa forma, dificultar a proliferação da Covid-19, doença que rapidamente se espalhou pelo planeta.

No âmbito estadual, a rede de ensino começará processo gradual de suspensão das aulas a partir de segunda-feira. Além disso, eventos públicos ou privados com mais de 500 pessoas serão cancelados. E os profissionais de saúde vão ter as férias suspensas por 60 dias.

Quatro universidades da região vão dispensar os alunos na próxima semana. Estudantes do Instituto Mauá de Tecnologia (São Caetano), Fundação Santo André, USCS (Universidade Municipal de São Caetano) e UFABC (Universidade Federal do ABC), que tem unidades em Santo André e São Bernardo, deverão voltar às salas de aula no dia 23.

Atividades que envolvam idosos foram adiadas em São Caetano e também em São Bernardo. Nada mais indicado, visto que são os indivíduos com mais idade as principais vítimas da doença.

Em Santo André, o prefeito Paulo Serra tomou a decisão de utilizar a internet para realizar hoje a inauguração de equipamento de saúde. Em momento tão conturbado, é salutar ver o uso dos meios eletrônicos para a proteção de pessoas. Não para a prospecção de notícias falsas ou distorcidas, que só contribuem para a desinformação e o aumento do pânico.

A expansão em escala mundial do coronavírus impõe a necessidade de decisões firmes, prudentes e apoiadas em pareceres científicos. Ironias e bravatas sobre o tema, como as que vieram do governo federal nos últimos dias, só servirão para amplificar o trágico cenário de medo que se alastra pelo País. É hora de agir com seriedade.