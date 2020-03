Economia e sistema financeiro têm bases mais sólidas do que 2008, diz BlackRock

13/03/2020 | 22:22



A escalada dos movimentos dos últimos dias no mercado financeiro levou a crescentes comparações com a crise de 2008. Mas a gestora de recursos BlackRock, a maior do mundo, com US$ 7 trilhões em ativos, não vê muitos paralelos com aquele momento e destaca, em análise na última segunda-feira, 9, que a economia e as instituições financeiras estão em nível muito mais forte e robusto agora do que em 2008. A empresa afirma ainda manter posição "benchmark" em ativos de risco.

O choque gerado pelo coronavírus será grande e pronunciado, mas a avaliação da gestora americana é que os governos vão agir e o importante é o investidor manter uma visão de longo prazo. A gestora não vê este evento do coronavírus como marcando o fim de um ciclo de expansão, desde que os governos deem respostas coordenadas. "E vemos sinais encorajadores de que as respostas de política econômica começam a vir juntas", ressalta o relatório, destacando que será preciso esforço de coordenação de políticas monetária e fiscal.

Uma das fontes de vulnerabilidades que precisam ser atacadas é a necessidade de caixa pelas empresas, especialmente as menores companhias, que podem encontrar dificuldade de financiamento por causa do aperto nas condições financeiras.

Para a BlackRock, a epidemia do coronavírus vai provocar uma desaceleração acentuada da atividade no curto prazo. Pelo lado positivo, a forte queda nos preços do petróleo, que hoje despencaram mais de 20%, pode ser positiva para o crescimento, mas ao mesmo tempo traz o risco de problemas financeiros e econômicos nos setores ligados a energia e mercados emergentes exportadores de commodities.

"Este é um momento para os investidores manterem uma perspectiva de longo prazo." O timing da duração do surto de coronavírus e a profundidade do impacto econômico é incerto, observa a gestora, mas a avaliação da BlackRock é que deve ser temporário.

A gestora neste momento fica em posição "benchmark" para ações e "overweight" em ativos mais defensivos e de menor volatilidade. A gestora prefere ainda posições em dinheiro e Treasuries americanos em relação a títulos de governos de outros países desenvolvidos.