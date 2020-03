Mandetta: Até 2ª feira às 17h entrego 1º lote de doses de vacina para gripe

13/03/2020 | 20:54



O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou que até as 17h da segunda-feira, 16, fará a entrega do primeiro lote de vacinas para a campanha nacional para prevenção da gripe, que está marcada para começar na semana seguinte. "Com a entrega, todos podem começar a se organizar para começar a vacinar a partir do dia 23", afirmou. Neste primeiro grupo, serão entregues 10 milhões de doses.

Segundo informou Mandetta, em um primeiro momento será feita a imunização de idosos acamados. "Temos de cuidar bem dos idosos", afirmou.

O ministro também afirmou que, diferente de outros países, a contagem de novos casos será feita de acordo com as notificações clínicas, sendo, portanto, dispensável a realização de exames laboratoriais para a notificação de novos casos confirmados. "Podem criticar muita coisa, mas os números brasileiros são os mais fidedignos", disse.

O ministro da Saúde esteve reunido hoje em São Paulo com o governador do Estado, João Doria (PSDB), o secretário estadual de Saúde, José Henrique Germann Ferreira.

Convocação

O ministro também fez um apelo a estudantes de medicina, de enfermagem e das áreas biológicas para que auxiliem no diagnóstico de novos casos. "Alunos de medicina, enfermagem e fisioterapia, vamos precisar muito de vocês", disse. "Faço um apelo para as faculdades privadas e públicas. Todo mundo enfrentar isso junto", afirmou o ministro. "Precisamos contar com todos mobilizados."