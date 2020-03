Uip: Temos prova da transmissão comunitária entre paulistas que não viajaram

13/03/2020 | 20:35



O coordenador do Centro de Contingência para o Coronavírus do Estado de São Paulo, David Uip, afirmou nesta sexta-feira, 13, que, horas antes, o governo estadual registrou o primeiro caso de transmissão comunitária do vírus entre paulistas que não viajaram e não tiveram contato com pessoas que tenham viajado.

Uip, que participou de coletiva de imprensa, também confirmou que o primeiro brasileiro diagnosticado com coronavírus foi curado, segundo informação que ele recebeu do Hospital Albert Einstein, onde o primeiro curado recebeu tratamento.

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), não respondeu se o governo do Estado vai rever o fechamento da Av. Paulista no próximo domingo, para quando está prevista uma manifestação a favor do governo Jair Bolsonaro, como uma medida de prevenção ao avanço do coronavírus. Doria se limitou a dizer que o governo recomenda cancelamento de eventos com mais de 500 pessoas.

Em relação aos eventos, o governador disse que todos os eventos organizados pelo poder público serão suspensos.