Antonia Morais confirma fim de noivado com Wagner Santisteban: Livre e desimpedida

13/03/2020 | 19:10



2020 começou com um gostinho diferente para alguns famosos, uma vez que suas relações amorosas acabaram não resistindo e chegaram ao fim.

De acordo com o colunista Leo Dias, Antonia Morais e Wagner Santisteban, que estavam noivos desde maio de 2018, se separaram. Ambos moravam juntos, mas estavam vivendo separados há um tempo por causa de trabalho: ela no Rio de Janeiro e ele em São Paulo.

Procurada, a assessoria do casal não comentou os boatos à época e os dois se mantiveram em silêncio sobre o assunto. Apenas agora, Antonia resolveu confirmar que está mesmo solteira. Através do Instagram, a filha de Gloria Pires respondeu perguntas de fãs e declarou: Sim, estou solteira. Livre e desimpedida! . Wagner, por sua vez, ainda mantém-se em silêncio diante do fim do noivado.