Antonio Adolfo e Leila Pinheiro se unem para disco de estúdio

14/03/2020



Elegância é a alma do repertório que nasce da união de forças de dois artistas brasileiros, o pianista Antonio Adolfo e a cantora Leila Pinheiro. Eles promovem resgate da bossa nova ao longo 15 canções que ilustram o disco de estúdio Vamos Partir Pro Mundo – A Música de Antonio Adolfo e Tibério Gaspar (Deck), já disponível nas plataformas digitais.

As faixas são todas assinadas por Adolfo ao lado do compositor carioca Tibério Gaspar (1943-2017). E o pianista e a cantora escolheram, entre diversas, as que lhes pareceram mais atuais. “Para mim eram músicas novas, uma vez que não havia gravações recentes. Foi um presente mergulhar nessa obra maravilhosa”, afirma Leila.

Entre as faixas pinceladas está Dono do Mundo, que abre o passeio sonoro. A canção foi originalmente criada nos anos 1970 para o disco Brazil And Brazuka, a pedido de Joe Davis, dono do selo britânico FarOut Records. “Resolvi convidar o Tibério (para compor comigo) e deu muito certo: estávamos mais amadurecidos, com mais técnica para a composição”, explica o pianista.

Outra que faz parte do repertório é Cláudia, criada para o filme Ascensão e Queda de Um Paquera (1970), de Victor di Mello. A música estava sempre entre as conversas de Antonio e Tibério, que sempre diziam que a faixa merecia uma regravação.

Um dos destaques é Vamos Partir Pro Mundo. A faixa foi feita pouco antes de o pianista e seu amigo se separarem. “Foi a última que fizemos, no fim de 1970, quando fui para o Exterior e Tibério, para Goiás. Na época ela foi gravada por Doris Monteiro, e, agora, magistralmente pela Leila”, completa.