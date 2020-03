Hora de falar sobre as mulheres

Vinícius Castelli



14/03/2020 | 23:52



A figura da mulher negra que dá voz a um posicionamento de empoderamento e uma ursa que fala sobre o sistema educacional brasileiro. Ambas são personagens que já podem ter sido vistos em alguma pintura pelas ruas e que foram criadas por duas artistas da região: Prila Maria, de São Bernardo, e Ana Beatriz Ursinha, de Diadema.

E agora elas unem suas criações pela primeira vez na mostra inédita Carnaval & Resistência – Entendendo-se Mulher, que ilustra a agenda da Casa da Palavra Mário Quintana, em Santo André, em cartaz até 1º de abril. A visita é gratuita.

A mostra traça panorama das dores e delícias de entender-se mulher. Prila apresenta três telas e sete pinturas em papel, todas feitas com o uso de tinta acrílica e spray, resultado de nove meses de trabalho, que abordam questões como nudez, sexualidade e voracidade do tempo. Ana mostra seis peças pintadas em papel canson e uma tela com acrílica e spray. Ela trata de temas lúdicos que falam das delícias da maternidade, força do afeto e o poder do instinto materno.

Prila conta que o ponto de partida para criar essas peças e pensar esta mostra foi a própria existência feminina. “Uma mulher, seja na arte, ou em qualquer categoria profissional, tem de correr 1.000 vezes mais que um homem para ter destaque, tem de ser a supermãe dentro de casa, perante o ambiente acadêmico dos filhos e aos olhos da sociedade em geral para obter aprovação, tem que ser uma supermulher”, explica.

Prila diz ainda que elas próprias acabam vivendo em busca desse padrão. “O questionamento que fazemos é ‘será que é justo’ e emocionalmente saudável toda essa cobrança?”, diz. Isso, segundo artista, sem contar nos padrões estéticos. “Pois quando aprofundamos o tema, notamos o quanto somos dilaceradas por esses moldes que nos ferem nessa absurda tentativa de encaixar-se, de acompanhar o ritmo”, frisa.

Segundo Ana, a resposta que elas pretendem com a mostra é causar alguma reflexão. “Um olhar mais humanizado sobre nós, mulheres, e por nós, mulheres. Queremos dar nossa contribuição pela extinção dos rótulos.”

A diademense explica que as obras, ainda que de forma espontânea, conversam muito. “Não foi nada combinado, fluiu naturalmente. Cada uma produziu em espaço separado e teve total liberdade para criar da maneira que julgasse correto, apenas seguindo o tema da exposição”, explica.

Mas quando juntaram seus trabalhos, notaram que até mesmo a paleta de cores usada foi a mesma. “Uma sintonia que a gente acredita que venha da nossa história de quatro anos na rua juntas, além dos anseios que permeiam o tema, que são bem semelhantes, maternidade, autocobrança em excesso, e todos os questionamentos que a gente sempre conversa e que envolvem a difícil arte de equilibrar a maternidade, relacionamento, ser mulher e viver de arte de forma independente”, encerra.



Carnaval & Resistência – Entendendo-se Mulher – Exposição – Na Casa da Palavra Mário Quintana – Praça do Carmo, em Santo André. Até 1º de abril. Segunda, das 8h às 17h. Terça a sexta, das 9h às 22h. Sábado, das 8h às 17h. Entrada gratuita.