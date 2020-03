Lar seguro lar

Miriam Gimenes e Vinícius Castelli



13/03/2020 | 23:47



Na proporção em que aumentaram os casos confirmados de coronavírus (Covid-19) no País, cresceu também a lista de eventos culturais adiados ou cancelados. A exemplo estão os lançamentos de filmes – Velozes e Furiosos 9, 007 – Sem Tempo para Morrer e Trolls 2 –, a SP-Arte 2020, os desfiles de abril da São Paulo Fashion Week e grandes festivais de música, como Lollapalooza do Brasil, Chile e Argentina, além do Coachella, na Califórnia. E este número deve aumentar nos próximos dias.

Daí surge a pergunta: o que fazer para se divertir em tempos de pandemia? As salas de cinema do Grande ABC, por exemplo, vão permanecer abertas, segundo a Abraplex (Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex). Em nota, a entidade disse seguir a determinação da Feneec (Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas), que garante que “as equipes de profissionais que atuam nas salas de cinema estão recebendo informações sobre como realizar manutenção e higiene para garantir que o ambiente esteja seguro”. Disseram ainda que, como é um quadro de mudanças constantes, seguirão respeitando as orientações das autoridades de saúde.

O professor da Faculdade de Medicina do ABC e consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia Munir Akar Ayub não recomenda ir a espaços com muita gente agora. “Quando está em um lugar com grande quantidade de pessoas existe a possibilidade de alguém estar infectado (com coronavírus) e essa pessoa vai contaminar quem está à volta dela. Pedimos distância de até 1,5 metro, mas em grandes eventos, teatro etc, isso é impossível de ser feito. Se a sala de cinema não estiver totalmente lotada não vejo grandes problemas, mas se estiver, tem sim”, alerta. Para ele, as pessoas que estiverem com coriza, tosse ou febre não devem de jeito nenhum comparecer a estes lugares. “Tem de se ter bom-senso, mas não podemos contar que todos tenham isso.” Ele acrescenta que os jovens não estão no grupo de risco de letalidades, mas podem transmitir aos idosos, que são frágeis ao coronavírus.

A recomendação, agora, é ir a parques ao ar livre ou aproveitar o que tiver em casa para passar o tempo. “Ver filmes com a família é boa opção. A verdade é que o mundo inteiro já está fazendo isso, mas no Brasil esse movimento só começa agora.” Acessar as plataformas de streaming, que mensalmente lançam diversos títulos, como é o caso da Netflix, Globoplay e Amazon Prime, é opção.

Colocar a leitura em dia também é uma boa. O escritor e professor da Faculdade de Mauá Sérgio Simka, autor de mais de 60 títulos, é partidário dessa sugestão. “Ficar em casa, reciclar sua biblioteca, comprar livros pela internet (caso não possa ir a livrarias e sebos, por medo do vírus), em suma, é oportunidade para ler livros que possam acrescentar à criatura noções dignificantes, que façam com que ela possa crescer e perceber que tudo que acontece a seu redor existe por uma razão.”