Coronavírus: SeaWorld fecha todos os parques nos Estados Unidos

Paulo Basso Jr.

Do Rota de Férias



13/03/2020 | 18:18



Assim como a Disney e a Universal, o conglomerado SeaWorld Parks & Entertainment divulgou um comunicado oficial dizendo que todos os parques do grupo nos Estados Unidos serão fechados em 16 de março por conta do surto do coronavírus. A expectativa é que eles reabram até o fim do mês.

A medida afeta centros de lazer como o SeaWorld Orlando, San Antonio e San Diego. O Busch Gardens, de Tampa, bem como o Aquatica e o Discovery Cove, em Orlando, também manterão as portas fechadas no período.

Como ficarão os ingressos

Confira o posicionamento oficial do SeaWorld Parks & Entertainment em relação aos ingressos que já tinham sido adquiridos:

Devido à mudança nas operações, os passageiros serão reembolsado por quaisquer bilhetes ou experiências no parque que não possa usar durante o período em que o parque está temporariamente fechado.

Os visitantes que tiverem reservas para Discovery Cove entre 16 e 31 de março de 2020 poderão remarcar para uma data posterior ou cancelar sua reserva do Discovery Cove até a data original da visita. Se nenhuma ação for tomada pelo visitante, o Discovery Cove processará automaticamente um reembolso para a forma de pagamento original dentro de dez dias após a data da visita.

Caso os ingressos não tenham sido adquiridos diretamente com os parques, entre em contato com o seu agente de viagens ou intermediário.

Os visitantes podem consultar mais informações sobre as operações dos parques em SeaWorldEntertainment.com/ blog/Coronavirus ou pelos telefones:

SeaWorld Orlando: +1 407 794 0017

Aquatica Orlando: +1 407 545 5550

Discovery Cove: +1 407 513 4600

Busch Gardens: +1 813 884 4386