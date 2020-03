13/03/2020 | 18:11



Raul Gil foi internado na última quarta-feira, dia 11, para realizar uma endoscopia, e parece estar tomando medidas preventivas para não ser infectado pelo novo coronavírus.

Procurada, a assessoria de imprensa do SBT afirmou que o exame correu bem, mas negou que o apresentador tenha sido testado para a doença durante o tempo em que ficou no hospital. Apesar disso, Raul, que está com 82 anos de idade e faz parte do grupo de risco, achou melhor tirar o tempo para descansar e se isolar em seu sítio.

Devido a pandemia, o diretor do programa Raul Gil Junior decidiu cancelar as gravações que aconteceriam nesta segunda-feira, dia 16, já que a atração conta com plateia.