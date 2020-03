13/03/2020 | 18:09



Como medida para evitar a propagação do coronavírus, estão suspensos eventos com aglomeração de pessoas na cidade de São Paulo por tempo indeterminado, já a partir desta sexta-feira, 13. A determinação da Prefeitura atinge eventos governamentais, esportivos, artísticos, culturais e religiosos. A Prefeitura divulgará mais detalhes ainda nesta tarde.

O cancelamento foi decisão pelo prefeito em exercício, Eduardo Tuma (PSDB), a pedido do prefeito Bruno Covas (PSDB). Covas está licenciado por dois dias, e está no interior do Estado com seu filho.

Mais detalhes serão divulgados pela Prefeitura ainda nesta tarde.