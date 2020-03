Musical tem repertório de Arlindo Cruz

Miriam Gimenes

Arlindo Cruz nasceu no ‘berço’ do samba. Carioca da gema, ganhou seu primeiro cavaquinho aos 7 anos de idade. De lá para cá só parou de tocá-lo quando sofreu AVC (Acidente Vascular Cerebral), o que limitou seus movimentos. Mas o músico, que integrou o grupo Fundo de Quintal, fez dupla com Sombrinha e depois seguiu carreira solo tem inúmeras músicas – muitas delas trilhas de novelas da Rede Globo – e parte delas serve de repertório para Quando A Gente Ama – Um Musical com Sambas de Arlindo Cruz, que acaba de estrear no Teatro Porto Seguro, em São Paulo.

Com texto e direção de João Batista, o espetáculo trata sobre os altos e baixos do amor, a partir do repertório do sambista. O elenco é acompanhado por cinco músicos que animam uma roda de samba em cena. São dez histórias curtas, cada uma delas relacionada a uma canção do repertório de Arlindo Cruz, a quem o espetáculo é dedicado. Aos poucos público entra em contato com toda uma galeria de personagens que parecem tirados de nosso cotidiano.

Estão no elenco nomes como Alexandre Moreno, Aline Borges, Allex Miranda, Cris Vianna, Édio Nunes e Patrícia Costa.



Quando A Gente Ama – Um Musical com Sambas de Arlindo Cruz – No Teatro Porto Seguro – Alameda Barão de Piracicaba, 634. Toda sexta e sábado, às 20h e, aos domingos, 19h. Ingressos: de R$ 30 a R$ 80, à venda em www.teatroportoseguro.com.br.