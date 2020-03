Now United passa pelo Brasil para revelar novidades

Da Redação



14/03/2020



A passagem do Now United pelo Brasil no começo de março foi breve e recheada de novidades. Considerado o maior grupo pop multinacional (uma vez que a formação conta com 15 artistas de diversos países, sendo cinco rapazes e dez garotas) do mundo, movimentou fãs por onde passou, se apresentou na televisão e revelou algumas informações. Os jovens retornaram ao País após sua primeira passagem, em novembro de 2019.

Toda a viagem fez parte de projeto para o anúncio da Come Together Tour, turnê mundial que terá início ainda neste ano, mas ainda sem datas definidas. Especula-se que haverá datas para série de shows em cidades brasileiras, assim como ocorreu no ano passado, na Dreams Come True Tour.

A agenda contou com participações em gravações programas de TV, casos do Caldeirão do Huck (Globo) e do Domingo Show (Record), no qual dançaram e cantaram o recente single Come Together. A faixa pode ser ouvida nos serviços de streaming e já conta com videoclipe na página do YouTube do grupo.

Os compromissos também marcaram a apresentação para o público nacional de Savannah Clarke, 16 anos, da Austrália, como nova integrante desde o fevereiro. “Passei as últimas semanas conhecendo todos. O Now United agora é a minha família e eles são muito especiais e cuidadosos. Eu ainda não consigo acreditar que isso é real, é um sonho se tornando realidade para mim”, comentou ela em postagem do Instagram. Ela se junta a representantes de nações como Estados Unidos, Canadá, México, Finlândia, Rússia, Senegal, Índia e Coreia do Sul, além da adolescente brasileira Any Gabrielly, 17, de São Paulo.

O grupo foi formado em 2017 e tem no repertório canções como Summer In The City, Na Na Na, Who Would Think That Love? e Paraná.