Cristiano Ronaldo: 'A proteção da vida deve prevalecer sobre qualquer interesse'

13/03/2020 | 16:38



O português Cristiano Ronaldo, que está isolado em Funchal, na Ilha da Madeira, em Portugal, postou nas redes sociais, nesta sexta-feira, sua preocupação com a pandemia de coronavírus e pediu aos fãs que respeitem os comunicados das autoridades de saúde.

"A proteção da vida humana deve prevalecer sobre qualquer outro interesse", escreveu o astro da Juventus, eleito cinco vezes o melhor jogador do mundo. "É importante seguir todos os conselhos da OMS (Organização Mundial da Saúde) e das autoridades sobre como lidar com essa situação", acrescentou o atacante da seleção portuguesa, que viajou para a sua cidade natal com sua família para visitar a mãe, vítima de um derrame sofrido no início do mês.

O zagueiro italiano Daniele Rugani, um dos companheiros de equipe de Cristiano Ronaldo na Juventus, apresentou resultado positivo para coronavírus na quarta-feira.

"Quero mandar todo meu apoio às pessoas que tenham perdido algum parente querido. Minha solidariedade para todos que estão lutando contra este vírus, como meu companheiro Daniele Rugani. Todo meu apoio para o incrível trabalho que está sendo realizado pelos profissionais médicos, que colocam sua vida em risco para salvar a dos outros."