Obituário – 16 de março de 2020

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



16/03/2020 | 00:01



Santo André

Alfredo Francisco Ribeiro , 84, natural de Caruaru (PE). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 10. Cemitério Phoenix Memorial.

Aparecida Rodrigues Lapa , 73, natural de Ubarana (SP). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Apparecida Sciola Turati, 79, natural de Bragança Paulista (SP). Residia no Bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carolina Antunes Caçula , 85, natural de Monte Azul (MG). Residia no Bairro Centreville, em Santo André. Dia 10. Cemitério Jardim da Colina.

Dursolina Maria Ferreira , 91, natural de Miguel Calmon (BA). Residia no Jardim Monte Líbano, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ignez Cardoso , 80, natural de Nova Horizonte (SP). Residia na Vila Junqueira, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Juraci de Oliveira Batistão, 69, natural de Maringá (PR). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Dolores Guaraná , 63, natural de Bariri (SP). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Milton Francisco Alves , 85, natural de Santo André (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 10. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Timotheo Baptista de Oliveira , 90, natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Guarani, em Santo André. Dia 10. Cemitério Memorial Jardim Santo André.

São Bernardo do Campo

Divanir Maria Gagnetti, 71, natural de São Bernardo do Campo (SP). Residia no Bairro Rudge Ramos, em São Bernardo do Campo. Dia 10. Cemitério Baeta Neves.

São Caetano do Sul

Ericson Ceccaci dos Santos, 38, natural de São Caetano do Sul (SP). Residia no Centro de São Caetano do Sul. Dia 10. Cemitério da Cerâmica.

Francisco Vicente Fuzzi de Souza, 58, natural de São Carlos (SP). Residia no Jardim Patente, em São Paulo. Dia 10. Cemitério Jardim da Colina

Gabriela Beta Minchef, 94, natural de São Caetano do Sul (SP). Residia na Vila Bela, em São Paulo. Dia 10. Cemitério da Cerâmica.

José Andres Framinan Rey, 90, natural da Espanha. Residia em São Caetano do Sul. Dia 10. Cemitério Phoenix.

Lumi Toyoda, 75, natural de São Caetano do Sul (SP). Residia no Centro, em São Caetano do Sul. Dia 10. Cemitério Santa Paula.

Mauá

Carlos Aparecido Ferreira, 57, natural de Mauá, Residia no Jardim Anchieta, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.

Darci da Silva Santana, 79, natural de Nilo Peçanha (BA). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.

Flávio Valentim Trassi, 33, natural de Mauá (SP). Residia no Jardim Olinda, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.

José Mariano da Paixão, 72, natural de Mandaguari (PR). Residia na Vila Independência, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.

Diadema

Adão José de Novaes , 86, natural da Bahia. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 10. Cemitério Jardim Vale da Paz.

José Lucas Gomes da Silva, 79, natural de Itaiba (PE). Residia em Diadema. Dia 10. Cemitério Jardim Vale da Paz.

Kennedy de Oliveira Santos Viana , 22, natural de Teofilo Otoni (MG). Residia no Jardim Ruyce, em Diadema. Dia 10. Cemitério Jardim Vale da Paz.

Maria Julia de Souza , 59, natural de Monte Santo (BA). Residia na Cidade Nova Heliópolis, em São Paulo. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Noel Silval Correia , 64, natural de Itapeva (SP). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 10. Cemitério Jardim Vale da Paz.

Orlando Fonseca , 68, natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Santa Catarina, em São Paulo. Dia 10. Cemitério São Paulo.

Wellington Fernandes da Silva , 36, natural de São Paulo (SP). Residia no Bairro Eldorado, em Diadema. Dia 10. Cemitério Municipal de Diadema

Ribeirão Pires

Antonio Massao Ito , 72, natural de Presidente Venceslau (SP). Residia no Centro Alto, em Ribeirão Pires. Dia 10. Cemitério São José

Rio Grande da Serra