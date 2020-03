Obituário – 14 de março de 2020

Ademir Medici

14/03/2020



Obituário – 08/03

Santo André

Antônio Bolsarini, 82, natural de Migi Mirim (SP). Residia na Vila Aquilino, em Santo André. Dia 08. Cemitério Phoenix Santo André

Antônio Segalla, 93, natural de Santo André (SP). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 08. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Delmiro Palermo , 69, natural de Galia (SP). Residia no Bairro Serraria, em Diadema. Dia 08. Cemitério Jardim da Colina.

Francisco Gonçalves , 77, natural de Itapira (SP). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 08. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Juvenal Gonçalves da Silva , 65, natural de Água Branca (PI). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 08. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Leonídia Borges Leal, 67, natural de Caetité (BA). Residia na Fazenda da Juta, em São Paulo. Dia 08. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiz Danelucci , 89, natural de São Simão (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 08. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Fiorillo Loreti , 87, natural do Egito. Residia na Vila Helena, em Santo André. Dia 08. Cemitério Valle dos Reis, Taboão da Serra.

Severiano Paderis Martins , 90, natural de Piratininga (SP). Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Dia 08. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Vanderlei Barbosa Mariano , 63, natural de Santo André (SP). Residia na Vila Cecília Maria, em Santo André. Dia 08. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

São Bernardo do Campo

Akira Sato, 85, natural do Japão. Residia no Bairro Rudge Ramos, em São Bernardo do Campo. Dia 08. Cemitério da Pauliceia.

Argelina Amigo Arias de Branas , 91, natural da Espanha. Residia no Bairro Rudge Ramos, em São Bernardo do Campo. Dia 08. Cemitério Jardim da Colina.

Ermelinda Curti Antonio , 96, natural de Taquaritinga (SP). Residia no Bairro Rudge Ramos, em São Bernardo do Campo. Dia 08. Cemitério Jardim da Colina.

Eronilce Feitoza de Vasconcelos , 51, natural de Arcoverde (PE). Residia no Bairro Ramos, em São Bernardo do Campo. Dia 08. Cemitério Municipal de Barueri.

Francisco Ferreira da Silva, 71, natural de São José do Egito (PE). Residia no Bairro dos Casa, em São Bernardo do Campo. Dia 08. Cemitério Jardim da Colina.

Francisco das Chagas Silva Vieira , 72, natural de Itapage (CE). Residia no Bairro Baeta Neves, em São Bernardo do Campo. Dia 08. Cemitério Jardim da Colina.

Ita Miranda Cerqueira , 73, natural de Poções (BA). Residia no Bairro dos Casa, em São Bernardo do Campo. Dia 08. Cemitério Carminha, Bairro dos Casa.

Lenira Aniceto de Melo Silva, 77, natural de Belém de Maria (`PE). Residia no Bairro Baeta Neves, em São Bernardo do Campo. Dia 08. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá

São Caetano do Sul

Ana Luíza Neves Araújo Cunha , 14, natural de Iporá (GO). Residia no Bairro Mauá, em São Caetano do Sul. Dia 08. Cemitério da Cerâmica.

José Domingos Soares da Conceição , 55, natural de Itapicuru (BA). Residia no Bairro Nova Gerty, em São Caetano do Sul. Dia 08. Cemitério da Cerâmica.

Noemia de Oliveira Antonio , 93, natural de Bragança Paulista (SP). Residia no Bairro Santa Paula, em São Caetano do Sul. Dia 08. Cemitério da Cerâmica.

Mauá

Anderson de Freitas Andrade, 37, natural de Mauá (SP). Residia na Vila Feital, em Mauá. Dia 08. Cemitério Santa Lídia.

Daniela Bitencourt da Cruz, 44, natural do Guarujá (SP). Residia no Parque Bandeirantes, em Mauá. Dia 08. Cemitério Santa Lídia.

Igor Enéas Ferreira, 30, natural de Mauá. Residia na Vila Magini, em Mauá . Dia 08. Cemitério Santa Lídia.

Izaldina Caetano de Sales dos Santos , 97, natural de Planalto (SP). Residia no Bairro Júlio de Mesquita, em Sorocaba. Dia 08. Cemitério Santa Lídia.

Maria Lúcia Félix do Nascimento , 65, natural de Barbalha (CE). Residia no Bairro Nova Mauá, em Mauá. Dia 08. Cemitério Santa Lídia.

Diadema

Jefferson dos Santos Moura, 27, natural de Diadema (SP). Residia no Bairro Serraria, em Diadema. Dia 08. Cemitério Jardim Vale da Paz.

Josefa Ferreira da Silva , 85, natural de Ibirajuba (PE). Residia no Bairro Cidade Júlia, em Diadema. Dia 08. Cemitério Campo Grande, Santo Amaro.

Luiz Carlos Gomes do Nascimento , 56. Residia no Bairro Canhema, em Diadema. Dia 08. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Firmina Fontes, 83, natural de Diogo de Vasconcelos (MG). Residia no Bairro Eldorado, em Diadema. Dia 08. Cemitério Municipal de Diadema.

Sidnei Aparecido Bernardo Júnior , 37, natural de Diadema (SP). Residia no Bairro Cooperativa, em São Bernardo do Campo. Dia 08. Cemitério Jardim Vale da Paz.

Ribeirão Pires

Maria Conceição Santos Coutinho, 83, natural de Brodósqui (SP). Residia na Vila Zampol, em Ribeirão Pires. Dia 08. Cemitério São José.