13/03/2020 | 16:03



O Ministério da Saúde informou que o Rio de Janeiro e São Paulo já têm casos de transmissão comunitária do novo coronavírus, situação na qual já não é mais possível identificar a trajetória de infecção da doença. Ainda não há detalhes sobre os casos, que serão dados em entrevista coletiva à imprensa marcada para as 16h.

Nesta quinta-feira, 12, o Centro de Contingência para o Coronavírus do governo do Estado de São Paulo já havia informado que havia transmissão comunitária da doença em território paulista e afirmado que projeta para os próximos meses pelo menos 460 mil infectados pela covid-19 no Estado.