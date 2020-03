Risco de coronavírus faz prefeito de Florianópolis anunciar proibição de eventos

13/03/2020 | 15:53



Prefeito da cidade de Florianópolis, Gean Loureiro (DEM), decidiu proibir eventos públicos com mais de 100 pessoas a partir da próxima segunda-feira, 16, devido aos riscos de contaminação por coronavírus. O anúncio foi feito hoje pelo Facebook.

"Informo a todos que está proibida, a partir de segunda-feira, 16 de março, a realização de eventos na cidade de Florianópolis com mais de 250 pessoas, ao ar livre, e 100 pessoas, em ambientes fechados", escreveu o prefeito na rede social.

Loureiro justificou que a medida é baseada em resultados internacionais e recomendações nacionais para "diminuir o risco exponencial de contágio" pelo Covid-19.

"Já foi provado no mundo que o distanciamento social, nesse momento em que temos apenas 2 casos confirmados, pode trazer muito mais benefício no combate a proliferação do vírus. Não vamos esperar o pior acontecer para tomar ações com responsabilidade, sem pânico. Ainda estamos em uma situação confortável e, por isso, precisamos tomar as medidas certas com paciência e no tempo certo", declarou o prefeito em outro trecho.

Loureiro disse, ainda, que determinou ao Procon Municipal que lacre estabelecimentos flagrados "praticando abuso na venda de materiais que auxiliam o combate ao vírus, como álcool e máscaras.

Em uma versão mais restritiva de recomendações anunciadas nesta sexta-feira para combater o avanço do coronavírus, o Ministério da Saúde pediu que autoridades locais estimulem o cancelamento de eventos com grande aglomerações e também orientou o adiamento de cruzeiros marítimos.