Após visita aos EUA, senador Jorginho Mello testa negativo para coronavírus

13/03/2020 | 15:42



O senador Jorginho Mello (PL-SC) informou ao Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, que, conforme resultado de exame, não está com coronavírus. Após ficar em quarentena aguardando o diagnóstico, ele retomará a agenda normal.

O parlamentar esteve na última semana nos Estados Unidos com a comitiva presidencial. O secretário de Comunicação da Presidência, Fabio Wajngarten, um dos integrantes do grupo, foi diagnosticado com a doença, conforme revelou o jornal O Estado de S.Paulo.

O senador foi um dos quatro congressistas que participaram da comitiva. O presidente Jair Bolsonaro também informou que testou negativo para o novo coronavírus. Na quinta-feira, 12, Mello presidiu uma audiência pública por duas horas e meia e entrou em quarentena após a informação da confirmação da doença em Wajngarten.