Igrejas mantêm celebrações, mas com ressalvas

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



13/03/2020 | 15:12



As igrejas mantêm as celebrações mesmo com o avanço do novo coronavírus (Covid-19), ainda que com ressalvas.

Na Congregação Cristã do Brasil, foram suspensas reuniões gerais anuais de ensinamentos, regionais ministeriais, do ministério, de administradores, ministerial local, de setores da administração e de ensinamentos da obra da piedade. Também foram canceladas santas ceias, ensaios regionais de orquestra e visitas para enfermos.

Por outro lado, cultos, batismos, reuniões de jovens, menores e crianças; ensaios locais de orquestra, serviços divinos nos funerais e reuniões de atendimento da obra da piedade foram mantidas. Contudo, a recomendação é que a comunidade evite saudações com aperto de mãos, abraços e ósculos.

Na Igreja Adventista do Sétimo Dia, os eventos estão mantidos. Entretanto, a orientação é que portadores de doenças crônicas, com sintomas de gripe e acima de 60 anos devem evitar cultos públicos. Na reuniões realizadas nos templos, há restrição de cumprimentos por meio de contato físico. Além disso, o comunicado pede que a quarentena de pessoas suspeitas de contaminação seja respeitada.

A Adventista pede conscientização em relação ao uso de produtos de higiene e limpeza para reduzir a propagação do vírus. Nas instituições de ensino que fazem parte do grupo, as aulas serão suspensas apenas com determinação governamental.

Conforme o Diário publicou no dia 7, a Diocese de Santo André, responsável pela região, divulgou recomendações aos católicos, já que as missas foram mantidas. As orientações incluem ações de higienização das mãos e do rotsto e cobrir a boca ao espirrar ou tossir. Durante a litúrgia, abraço de paz, aperto de mãos e rezar de mãos dadas devem ser evitadas. Já a comunhão deve ser recebida diretamente nas mãos.