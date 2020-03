São Caetano reinaugura sétimo equipamento de saúde

Yasmin Assagra

do Diário do Grande ABC



13/03/2020 | 15:22



A Prefeitura de São Caetano reinaugurou, na manhã desta sexta-feira (13), a UBS (Unidade Básica de Saúde) Darcy Sarmanho Vargas, na rua General Estilac Leal, número 58, no bairro Mauá. Esse é sétimo equipamento da saúde entregue dentro do Plano de Revitalização nas unidades de saúde no município desde o ano passado. Outros dois equipamentos - Centro Policlínico Gentil Rostom, no bairro Nova Gerty e o Centro de Especialidades Médicas, bairro Fundação - serão entregues ainda neste primeiro semestre.

Além da reforma, a ampliação na unidade resultou no aumento de mais três novos consultórios – incluindo um sendo odontológico -, instalação de ar condicionado, área administrativa, implantação do prontuário eletrônico e adaptações para acessibilidade.

Segundo a administração, ao todo, foram 120 dias de obras e a partir de segunda-feira (16), os munícipes já conseguem realizar agendamentos de exames e início das consultas. Durante o período da revitalização, os pacientes foram direcionados ao Hospital São Caetano, no bairro Santo Antônio.

O prefeito da cidade, José Auricchio Júnior (PSDB), declara que com a reinauguração, toda rede básica de saúde possui consultório odontológico. “Optamos em colocar em todas as unidades para descentralizar o acesso e ampliar o atendimento de saúde bucal ao morador em todos os bairros”, comenta.

A moradora do bairro há 51 anos e aposentada, Isautina Custódia, 76 anos, pontua que a reinauguração será muito importante para cidade. “Além de ser fácil acesso para todos os munícipes, é a porta de entrada da cidade, com um serviço muito bom e de qualidade”, comenta.

Há 20 anos residente do bairro Mauá, a também aposentada Maria Aparecida Correa, 85, observa que, durante as obras, não ficou desamparada com suas consultas já agendadas. “Fomos atendidos em outra unidade (Hospital de São Caetano), então não ficamos no prejuízo. Mas agora, essa UBS veio para somar as outras atividades e serviços de toda cidade”, destaca.

Ainda de acordo com o chefe do Executivo, antes da revitalização, o equipamento atendia, em média, cerca 1 mil e agora, “a expectativa é de atender o dobro mensalmente”, declara Auricchio. Ao todo, foram utilizados cerca R$ 478 mil em toda obra e cerca de R$ 200 mil na questão mobiliária e de refrigeração, tudo de recursos municipais.