13/03/2020 | 15:11



Sabrina Sato já compartilhou vídeo de sua filha Zoe sambando e vários outros momentos fofos envolvendo a menina. Agora, na última quinta-feira, dia 12, a apresentadora publicou uma foto em sua conta oficial do Instagram com a filha no colo e colocou na legenda:

Minha Zoines.

Revelando o apelido que deu para a filha. E os fãs se derreteram com a publicação:

Sua Zoines é uma princesa!

Que genética!

Outros não entenderam muito bem a brincadeira:

Zoe ou Zoines? Estou perdida!